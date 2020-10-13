У МОЗ кажуть, що ситуація з госпіталізацією хворих з COVID-19 – «напружена»

За останню добу було госпіталізовано 865 осіб з COVID-19 або підозрою на нього, загалом в лікарнях, відведених для лікування хворих на коронавірусну хворобу, зайнято понад 21 тисяча ліжок.

Як передає Укрінформ, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав на щоденному брифінгу

“У нас напружена ситуація з ліжками, з госпіталізаціями. За минулу добу було госпіталізовано 865 людей. Загалом на сьогоднішній ранок зайнято 21 277 ліжок в цілому по країні”, - сказав Степанов.

За його словами, в цю кількість госпіталізованих входять як пацієнти, яким вже встановлено діагноз COVID-19, так і пацієнти з підозрою на коронавірусну хворобу. Госпіталізуються до лікарень виключно хворі з середнім та тяжким перебігом хвороби, додав міністр.

Степанов закликав українців дотримуватися правил епідемічної безпеки: дотримання соціальної дистанції, масковий режим, користування антисептиками

Як повідомляв Укрінформ, станом на 13 жовтня лабораторно підтверджено 5 133 нових випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 270 587.