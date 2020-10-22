Зеленський готовий випробувати на собі українську COVID-вакцину

Президент Володимир Зеленський готовий випробувати на собі українську вакцину від COVID-19 в разі її успішного створення.

Про це він сказав в інтерв'ю “Осінь-2020”: перемоги та виклики” чотирьом українським телеканалам, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

Президент сказав, що якщо вакцина проти коронавірусу успішно пройде випробовування – він готовий випробувати її на собі.

Але, зауважив Зеленський, попри українську вакцину, якщо “у когось підтверджена вакцина буде раніше, ми будемо закуповувати у будь-якому випадку”.

Президент підкреслив, що в Україні в такому випадку не чекатимуть власної, але потім її теж додадуть. “Бо з COVID ми будемо боротись не один рік. Вакцина буде працювати багато років”, - констатував Президент.

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Глава держави зауважив, що в Україні ще з радянських часів ніхто не займався розробкою вакцин.

Як повідомляв Укрінформ, 20 жовтня розробники представили Президенту Володимиру Зеленському результати доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19.

Фото: Офіс Президента