Зеленський змінив керівників трьох обласних управлінь СБУ

Президент Володимир Зеленський змінив керівників управлінь Служби безпеки в Криму, Волинській та Сумській областях.

Відповідні укази від 21 жовтня опубліковані на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

Президент, зокрема звільнив Євгена Нетужилова з посади начальника Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим (указ №462/2020) та призначив на цю посаду Олега Кулініча (указ №463/2020).

Указом №464/2020 звільнено Павла Данюкова з посади начальника Управління СБУ у Волинській області та призначено на це місце Миколу Лисенка (указ №465/2020).

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Також глава держави звільнив Олега Салюка з посади начальника Управління СБУ в Сумській області (указ №466/2020) та призначив на цю посаду Руслана Григоренка (указ №467/2020).