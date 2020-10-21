Керівника Одеської митниці Пудрика звільнили з посади

Виконувача обов'язків начальника Одеськї митниці Держмитслужби Дениса Пудрика 21 жовтня звільнено з посади, на яку він був призначений лише два місяці тому.

Про це повідомляється на сторінці Держмитслужби у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Причиною звільнення у відомстві назвали "негативні результати роботи митниці упродовж двох місяців".

"Керівник не зміг налагодити організацію та контроль якісного виконання митних формальностей посадовими особами, що підтверджувалося інформацією автоматизованих систем. Зафіксовані численні випадки заниження вартості імпортованих товарів. Так, за 17 календарних днів жовтня на Одеській митниці спостерігалося загальне зниження рівня митної вартості товарів на 15%, податкового навантаження на одиницю імпорту — на 11,6%", - йдеться у повідомленні.

У ДМС підкреслили, що це стало причиною недоотримання державним бюджетом платежів, що є головним індикатором прозорої та ефективної роботи митної системи.

Тож у зв'язку з установленими фактами Державна митна служба ініціює повний аудит роботи Одеської митниці. Його висновки будуть оголошені після закінчення перевірки.

Як повідомлялося, за підсумками відкритого конкурсу керівником Одеської митниці Державної митної служби 5 березня 2020 року було призначено Михайла Грібанова.

13 травня співробітники Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора затримали на хабарі керівника відділу одного з митних постів Одеської митниці. Правоохоронці також перевіряють на причетність до одержання неправомірної вигоди осіб з числа керівного складу митниці.

15 травня 2020 року на засіданні колегії Державної митної служби за участю міністра фінансів Сергія Марченка та виконуючого обов’язки голови Держмитслужби Ігоря Муратова керівнику Одеської митниці було вручено попередження про звільнення, а 22 травня він був звільнений.

Замість нього виконувачем обов'язків керівника митниці було призначено Олега Погоріловського.

25 серпня на посаду в.о. начальника Одеської митниці був призначений Денис Пудрик.