Надходження до бюджету від Одеської митниці в липні-серпні зросли на 18,3%

Одеська митниця в липні-серпні забезпечила збільшення надходжень митних платежів до державного бюджету на 945,5 млн грн, або на 18,3%, порівняно за травнем-червнем цього ж року.

Про це керівник Одеської митниці Денис Пудрик сказав в інтерв’ю Укрінформу.

“Я працював заступником начальника Одеської митниці два місяці. Курував напрямок платежів. За цей час нам вдалося досягти певних успіхів на цій ділянці роботи. Наведу кілька прикладів про стан забезпечення Одеською митницею надходжень митних платежів до Держбюджету в липні-серпні 2020 року – в період моєї каденції роботи на згаданій посаді. Ми змогли забезпечити збільшення перерахованих платежів протягом цього періоду на 945,5 млн грн або на 18,3%, порівняно за травнем-червнем цього ж року”, - сказав Пудрик.

За його словами, у доларовому еквіваленті перерахована у липні-серпні сума митних платежів, у порівнянні з попередніми двома місяцями, зросла на 30,1$ млн (+15,6%). У порівнянні з травнем-червнем, у липні-серпні відрахування до Держбюджету зросло в середньому на 9 млн грн, або на 6% – щодня.

Окрім того, додав Пудрик, за два місяці роботи на посаді заступника начальника Одеської митниці вдалося забезпечити зростання основних показників оподаткованого імпорту (на 8,1%) – у порівнянні з травнем-червнем, забезпечити збільшення кількості контейнерів, оформлених в імпорті, довівши цю цифру до +932 одиниці, що автоматично призвело до збільшення митних надходжень до бюджету країни.

Керівник Одеської митниці також зазначив, що у рамках боротьби з контрабандою вдалося посилити контроль за митним оформленням карго-вантажів, що прямують вантажними автомобілями з Туреччини. За результатами проведених дій, а саме – впровадження поглиблених митних оглядів, зросли основні показники роботи в цьому напрямі. Для конкретики, обсяг митних надходжень до держбюджету з одного вантажного автомобіля зріс від 100 до 500 тис. грн. – в залежності від асортименту товарів. “Як результат, лише за серпень за товари, що надійшли у вантажівках з Туреччини, до Держбюджету було перераховано 84,6 млн грн. А середній обсяг перерахованих митних платежів з одного вантажного автомобіля зріс з 800 тис. грн – до 1,2 млн грн. Цього мало. Але це лише початок боротьби з контрабандою і тіньовими схемами”, - сказав він.

Пудрик зазначив, що його призначення керівником дає всі можливості для цього. Він планує найближчим часом показати результат, прозвітувавши про свою роботу вже на новій посаді.