У Києві за добу від коронавірусу померли вісім осіб

У столиці за минулу добу COVID-19 зафіксували у 407 людей, померли від коронавірусної хвороби – 8 пацієнтів.

Як передає Укрінформ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Телеграмі.

«Кількість хворих на коронавірус у Києві не зменшується. За минулу добу вірус виявили в 407 людей. 8 хворих померли», - написав він.

Так, захворіли: 216 жінок віком від 18 до 89 років; 157 чоловіків віком від 18 до 90 років; 15 дівчаток від 1 до 17 років та 19 хлопчиків від 1 до 17 років.

Захворіли також 22 медики.

Не зменшується і кількість госпіталізованих хворих. Зокрема, за добу до лікарень столиці потрапили 45 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Загалом на сьогодні в столиці вже 24 450 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 420 киян.

Подолали коронавірус 7864 жителі Києва. З них одужали за минулу добу 207 людей.

Як повідомлялося, в Україні станом на 4 жовтня лабораторно підтверджено 226 462 випадки COVID-19, з них за добу – 4 140.