У столиці хворіють 365 школярів та 205 педагогів - Кличко

У Києві через випадки захворювання на коронавірус закрито на карантин 4 школи та 2 дитсадки.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Ситуація в школах та дитячих садках поки що залишається контрольованою. На сьогодні в місті закриті на карантин 4 школи. Закриті вони через випадки захворювання серед вчителів", - уточнив Кличко.

Водночас, за його словами, дві школи відновили навчальний процес після карантину. Також зменшилася кількість класів, що перебувають на самоізоляції через хворобу учнів.

"Сьогодні на дистанційному навчанні загалом 275 класів у 116 школах. Усього хворих на коронавірус школярів у нашому місті 365. Також хворіють 205 педагогів", - зазначив він.

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Також Кличко повідомив, що у дитячих садках через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 40 груп. Два садки у Деснянському районі зачинені на карантин. Наповненість дітей у дитсадках понад 55%.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 2 жовтня лабораторно підтверджено 217 661 випадок COVID-19, із них за добу – 4 633.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 23 602, за добу - 447.