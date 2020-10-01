На Київщині на карантин повністю закрили 26 шкіл та 94 частково

В 126 закладах освіти Київської області виявлено 141 учня та 160 вчителів, які хворіють на СOVID-19.

Як передає Укрінформ, про це поінформував голова Київської облдержадміністрації Василь Володін, повідомляє пресслужба КОДА.

«У зв’язку із виявленими підтвердженими випадками захворювання на самоізоляції знаходяться 164 окремі класи у 94 закладах освіти (4068 учнів та працівників). Повністю переведено на дистанційну форму навчання 26 закладів загальної середньої освіти, в яких навчаються і працюють 10037 учасників освітнього процесу», - розповів Володін.

На дистанційне навчання переведені: 4 заклади у м. Переяславі та Баришівській ОТГ, 3 школи у Обухівському районі, по 2 заклади у Білоцерківському, Яготинському районах та м. Білій Церкві, по 1 закладу у Володарському, Переяслав-Хмельницькому та Тетіївському районах, м. Василькові та Борисполі, Дівичківській, Ковалівській, Миронівській, Тетіївській, Студениківській ОТГ.

Повернулися на очну форму навчання 20 закладів загальної середньої світи, які повністю перебували на «дистанційці», та 16 закладів, у яких на дистанційному навчанні перебували окремі класи.

Усього до закладів освіти після самоізоляції повернулись 12008 учасників освітнього процесу.

«Що стосується закладів дошкільної освіти, 9 з тих що перебували на карантині, повернулися до нормального режиму роботи. Однак, ще в шістьох карантин продовжується. На жаль, усім нам зараз доводиться пристосовуватися до складних умов пандемії, але впевнений, за дотримання простих правил захисту від вірусу Київщина невдовзі зможе вийти з цієї кризи. Поки що ж бережіть себе та своїх рідних», - сказав Володін.

Як повідомлялося, на Київщині за добу підтверджено 140 нових випадків COVID-19, з них чотири летальні.

В Україні станом на 1 жовтня лабораторно підтверджено 213 028 випадків COVID-19, з них за добу 4 069.