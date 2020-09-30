У столиці на COVID-19 хворіють 366 школярів та 193 педагоги

У столиці через випадки захворювання на коронавірус закриті п'ять шкіл та два дитсадки.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

"На сьогодні в столиці закриті на карантин 5 шкіл через випадки захворювання серед вчителів - по дві в Оболонському та Печерському районах і одна школа у Святошинському районі", - розповів Кличко.

Також у 118 школах на самоізоляції та дистанційному навчанні загалом 276 класів, де є хворі учні.

За його словами, сьогодні у Києві 366 хворих на коронавірус школярів та 193 педагоги.

Кличко повідомив, що у дитячих садках, через виявлені випадки коронавірусу, тимчасово закриті 32 групи. Два садки закриті на карантин. Один у Печерському районі та один - у Деснянському районі.

Наповненість дітей у дитсадках сьогодні – понад 58%.

Кличко зауважив, що за кожною школою та садочком закріплений санітарний лікар, який ухвалює рішення про запровадження карантинних заходів.

Як повідомлялося, в Україні станом на 30 вересня лабораторно підтверджено 208 959 випадків COVID-19, з них за добу – 4 027.