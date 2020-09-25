Кличко спростовує, що з 1 жовтня школи й дитсадки закриють на карантин
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.
"Поширюється інформація про те, що місто з 1 жовтня нібито збирається закрити навчальні заклади на карантин. Це неправда. Школи та садочки і надалі працюють за визначеним регламентом", - сказав Кличко.
Він підкреслив, що на карантин закривають тільки ті заклади чи окремі класи та групи, де виявили хворих.
"На сьогодні в місті закриті на карантин 6 шкіл через випадки захворювання серед учителів. У 126 школах перевели на самоізоляцію та дистанційне навчання загалом 296 класів, де є хворі учні. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві 331, також хворіють 174 педагоги", - розповів Кличко.
За його словами, у дитячих садках через виявлені випадки коронавірусу тимчасово закриті 22 групи.
"Один садок у Печерському районі закритий на карантин. Наповненість дітей у дитячих садках сьогодні понад 56%", - сказав він.
Як повідомлялося, на сьогодні в столиці вже 21 045 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу - 380.