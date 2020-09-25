Кличко спростовує, що з 1 жовтня школи й дитсадки закриють на карантин

Школи та садки надалі працюють за визначеним регламентом. На карантин закривають тільки ті заклади чи окремі класи та групи, де виявили хворих із коронавірусом.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Поширюється інформація про те, що місто з 1 жовтня нібито збирається закрити навчальні заклади на карантин. Це неправда. Школи та садочки і надалі працюють за визначеним регламентом", - сказав Кличко.

Він підкреслив, що на карантин закривають тільки ті заклади чи окремі класи та групи, де виявили хворих.

"На сьогодні в місті закриті на карантин 6 шкіл через випадки захворювання серед учителів. У 126 школах перевели на самоізоляцію та дистанційне навчання загалом 296 класів, де є хворі учні. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві 331, також хворіють 174 педагоги", - розповів Кличко.

За його словами, у дитячих садках через виявлені випадки коронавірусу тимчасово закриті 22 групи.

"Один садок у Печерському районі закритий на карантин. Наповненість дітей у дитячих садках сьогодні понад 56%", - сказав він.

Як повідомлялося, на сьогодні в столиці вже 21 045 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу - 380.