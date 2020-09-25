У Києві за добу - ще 380 хворих з коронавірусом, дев’ятеро померли

На сьогодні в столиці вже 21 045 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу - 380.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Київ повернувся до жовтої зони епідеміологічної небезпеки, але говорити про те, що ситуація різко покращилася, ми не можемо. За минулу добу в столиці плюс 380 хворих, 9 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 342 киян", - сказав Кличко.

За його словами, серед тих, хто захворіли: 198 жінок віком від 18 до 83 років і 12 дівчаток від чотирьох місяців до 16 років, 153 чоловіки віком від 18 до 93 рокiв і 17 хлопчиків від двох до 17 років. Захворіли також 10 медиків.

Одужали за минулу добу 96 людей. Всього коронавірус подолали 6 255 мешканців Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 90, Дніпровському – 56 випадків, Деснянському районі – 54 випадки", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу виявлено 3 565 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 191 671.

Фото Андрія Скакодуба