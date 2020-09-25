Найбільше нових хворих на COVID-19 у Києві та чотирьох областях — МОЗ

За останню добу найбільша кількість хворих на COVID-19 зареєстрована в Києві, Харківській, Тернопільській, Дніпропетровській та Львівській областях.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"Найбільша кількість зареєстрованих випадків за останню добу в Києві - 380, Харківській області - 297, в тому числі в Харкові - 236 випадків, Тернопільська область - 245, Дніпропетровська - 225, Львівська — 215 випадків", - поінформував Степанов.

Також, за даними МОЗ, було госпіталізовано до лікарень 742 людини. За словами міністра, збільшилася кількість тяжких хворих на COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу виявлено 3 565 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 191 671.