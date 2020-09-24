Три тисячі хворих на день: Зеленський заявив про другу хвилю COVID-19 в Україні

Президент Володимир Зеленський вважає, що нинішня статистика у 3 тисячі хворих на добу українців означає другу хвилю COVID-19 в Україні.

Про це він зазначив під час спільної з Президентом Словаччини Зузаною Чапутовою пресконференції у Братиславі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Тоді (у першу хвилю навесні - ред.) на 40 млн українських громадян у нас було захворілих від 100 до 300 людей. Сьогодні ми маємо 3 тисячі захворілих на день. На жаль, це і є друга хвиля в Україні", - сказав глава держави.

Він також заявив, що рішення про заборону на в'їзд в Україну іноземцям є правильним.

"Ми не можемо ризикувати як українцями, так і громадянами з інших країн, які прибувають в Україну. Тому коли стабілізується ця ситуація, в Україні будуть відкриті кордони обов'язково", - запевнив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України у четвер, 24 вересня, перебуває з офіційним візитом у Словаччині.

Станом на 24 вересня в Україні підтверджено 188 106 випадків COVID-19, з них за добу - 3 372.