В Україні зростає кількість госпіталізацій хворих на COVID-19

В Україні збільшується кількість госпіталізацій пацієнтів з COVID-19, а також кількість тяжких хворих серед них.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

За словами міністра, за добу 22 вересня було госпіталізовано 711 осіб.

Степанов додав, що зросла і кількість тих, хто одужав від COVID-19, — за добу таких було 1768 осіб.

Він зауважив, що найбільше захворілих на COVID-19 минулої доби зареєстровано в Харківській області - 403, зокрема у самому Харкові 323, а також у Тернопільській (337), Одеській (287) і Львівській (252) областях.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 23 вересня в Україні зафіксовано 3 497 нових випадків захворювання на COVID-19, загалом від початку пандемії в Україні — 184 734 випадки.