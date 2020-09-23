В Україні за добу зареєстрували 3 497 випадків COVID-19

В Україні за минулу добу виявлено 3 497 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 184 734-ох.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, передає Укрінформ.

Згідно з цими даними, за добу померли 63 особи, від початку епідемії - 3 705.

Одужало за добу 1 769 людей, загалом коронавірус подолали 81 670 українців.

Найбільше випадків зараження минулої доби зареєстровано у Києві (307), Харківській (403), Тернопільській (337), Одеській (287), Львівській (252) областях.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 31 777 987 випадків COVID-19, зокрема 975 471 летальний, одужали 23 394 845 людей.