В Україні за добу - 3 565 випадків коронавірусу
Укрінформ
В Україні за минулу добу виявлено 3 565 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 191 671.
Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, передає Укрінформ.
Протягом доби зафіксовано 70 нових летальних випадків. Одужали – 1 675 осіб.
Загалом в Україні зареєстровано 3 827 смертей від COVID-19. Одужали – 85 133 пацієнти. Хворіє нині 102 711 людей, із підозрою на коронавірус – 256 970 осіб.