В Україні за добу - 3 565 випадків коронавірусу

В Україні за добу - 3 565 випадків коронавірусу

Укрінформ
В Україні за минулу добу виявлено 3 565 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 191 671.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, передає Укрінформ.

Протягом доби зафіксовано 70 нових летальних випадків. Одужали – 1 675 осіб.

Загалом в Україні зареєстровано 3 827 смертей від COVID-19. Одужали – 85 133 пацієнти. Хворіє нині 102 711 людей, із підозрою на коронавірус – 256 970 осіб.

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