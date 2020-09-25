У 24 гуртожитках Києва зафіксували COVID-19

З початку навчального року в 24 столичних гуртожитках зафіксовані випадки захворювання на коронавірус.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Від початку навчального року в 24 столичних гуртожитках є випадки захворювання на коронавірус. У 11 з них запровадили протиепідемічні заходи, щоб не допустити подальшого розповсюдження інфекції. Хворих та контактних осіб ізольовано. З

дійснено санітарну обробку приміщень. В інших гуртожитках хворих студентів вчасно ізолювали", - сказав Кличко.

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За його словами, фахівці Держпродспоживслужби разом з представниками райадміністрацій уже перевірили 80 гуртожитків і склали 40 протоколів про порушення санітарних норм і протиепідемічних заходів.

Серед порушників мер назвав Національний економічний університет імені Гетьмана, Національний університет імені Шевченка, Академія образотворчого мистецтва, Київський національний університет культури та мистецтва, Національна академія наук.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу виявлено 3 565 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 191 671.