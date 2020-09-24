У Києві оштрафували 40 керівників гуртожитків за порушення карантину

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в м. Києві.

«Станом на сьогодні у Києві суди задовольнили адміністративні протоколи щодо близько 40 керівників столичних гуртожитків через недотримання карантинних вимог. Їх оштрафували на 34 тисячі гривень», - зазначає голова ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві Олег Рубан.

Як зазначається, у столиці саме гуртожитки знаходяться у зоні ризику поширення COVID-19, тому перевірці дотримання в них карантинних вимог приділяється значна увага.

Протоколи на адміністрації гуртожитків були складені після моніторингових перевірок спеціальними групами, які працюють щоденно.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу виявлено 3 372 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 188 106.