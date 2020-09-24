В Україні за добу зареєстрували 3 372 випадки COVID-19
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Укрінформ
В Україні за минулу добу виявлено 3 372 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 188 106.
Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, передає Укрінформ.
Протягом доби зафіксовано 52 нові летальні випадки. Одужали – 1788 осіб.
Загалом в Україні зареєстровано 3 757 смертей від COVID-19. Одужали – 83 458 пацієнтів. Хворіє нині 100 891 людина, із підозрою на коронавірус – 253 177 осіб.
Найбільше нових випадків коронавірусу виявили у Києві - 330, Дніпропетровській області – 298, Харківській - 285, Тернопільській – 265.
Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 3 497 нових випадків коронавірусу.
Фото: Андрій Скакодуб