Міністри отримують “карантинні” зарплати попри рішення КСУ - Шмигаль

Кабінет Міністрів зберіг обмеження зарплат для членів уряду на рівні 5 середніх зарплат, попри рішення Конституційного суду.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З прийняттям рішення Конституційним судом по заробітних платах чиновників і державних службовців Кабінет Міністрів, я особисто, залишаємося під регулюванням та дією постанови №304, якою заробітні плати Прем'єр-міністра, міністрів обмежені розміром не більше 5 середніх зарплат", - сказав Шмигаль.

За його словами, зарплати інших чиновників не обмежені таким рівнем.

Як повідомляв Укрінформ, Конституційний суд 28 серпня визнав неконституційними встановлені урядовою постановою №392 так звані карантинні обмеження, а також обмеження заробітних плат до 47 тис. грн.