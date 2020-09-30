У Києві за добу - 219 випадків коронавірусу, восьмеро хворих померли

У Києві на сьогодні вже 22 778 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу - 219.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

"За минулу добу виявили 219 хворих, 8 випадків, на жаль, летальні. У Києві від коронавірусу померли 381 людей", - сказав Кличко.

За його словами, серед тих, хто захворів: 108 жінок віком від 21 до 89 років і 11 дівчаток від 4 до 17 років, 94 чоловіка віком від 18 до 79 рокiв і шестеро хлопчиків від 5 до 14 років.

Захворіли також 10 медиків.

Кличко повідомив, що у столиці збільшилася кількість тих, хто одужав. За минулу добу - 157 людей. Всього коронавірус подолали 6 710 жителів Києва.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 37, Дніпровському – 35, Деснянському районі – 29 випадків", - зазначив він.

Як повідомлялося, в Україні станом на 30 вересня лабораторно підтверджено 208 959 випадків COVID-19, з них за добу – 4 027.

Фото: Андрія Скакодуба