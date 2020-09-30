Степанов назвав області, де підтвердили найбільше нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу, 29 вересня, найбільшу кількість випадків захворювання на COVID-19 підтверджено в Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Львівській областях та Києві.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області - 549, в тому числі Харків - 405, Донецька область - 345 випадків, Дніпропетровська область - 271, в тому числі Дніпро 257 випадків, Львівська область - 265 випадків та Київ - 219 випадків”, - сказав Степанов.

Міністр зауважив, що кількість хворих постійно зростає в кожному регіоні і звернувся до органів місцевого самоврядування дотримуватися протиепідемічних правил, встановлених в країні.

“У ваших можливостях забезпечити зараз дотримання правил. Мова не йде про політику, про будь-які виборчі або передвиборчі процеси, а виключно про здоров’я і життя громадян. Проконтролюйте, щоб у підпорядкованих вам структурах повністю дотримувалися правил”, - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 30 вересня в Україні лабораторно підтверджено 208 959 випадків COVID-19, з них за добу – 4 027.