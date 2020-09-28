За планової госпіталізації пацієнта лікарня робить ІФА-тест безкоштовно — Степанов

Під час планової госпіталізації пацієнта українські лікарні мають безкоштовно робити йому ІФА-тест на антитіла до коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомили на каналі "Коронавірус у регіонах" в Telegram.

"За планової госпіталізації пацієнта потрібно проводити тільки ІФА-тест на наявність антитіл до коронавірусу, а не ПЛР-тест, і він має бути безплатним", - заявив Степанов.

За його словами, він розпорядився, щоб у програмі медгарантій "було чітко акцентовано, що коли є визначення лікаря, що людина потребує планової госпіталізації, щоб це робилося коштом держави".

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Нагадаємо: імуноферментний аналіз (ІФА-тест) визначає, чи перехворіла людина на коронавірус та чи перебуває зараз пацієнт у гострій фазі захворювання.