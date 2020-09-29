Генсек ООН - про пандемію: Світ досяг жахливої віхи

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш назвав жахливою віхою мільйон смертей від коронавірусної хвороби COVID-19 та закликав кожного зробити свій внесок у подолання кризи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Твітер-сторінці Гутерреша.

"Світ досяг жахливої віхи: пандемія COVID-19 забрала життя мільйона людей", - зазначив генсек у відеозверненні.

Our world has reached an agonizing milestone: the loss of 1 million lives to #COVID19.



We must never lose sight of each & every life.



As the hunt for a vaccine — affordable and available to all — continues, let’s honour their memory by working together to defeat this virus. pic.twitter.com/iZ1UnN8d4i — António Guterres (@antonioguterres) September 29, 2020

Він наголосив, що це не просто цифра, мова йде про життя чиїхось матерів, батьків, братів, сестер, друзів та колег.

Гутерріш додав, що особлива жорстокість полягає в тому, що родина навіть не може побути з вмираючими рідними, попрощатися з ними.

Генсек ООН заявив, що людство може подолати випробування, що випало на нашу долю, але має вчитися на своїх помилках.

"Ми можемо подолати це випробування, але ми повинні вчитися на своїх помилках. Важливе відповідальне лідерство. Важлива наука. Важлива співпраця", - наголосив він.

Гутерріш закликав усіх дотримуватися необхідних заходів безпеки (носити маски, дотримуватися дистанції, мити руки), щоб зробити свій внесок у порятунок життів людей.

Як повідомлялося, станом на ранок 29 вересня у світі зафіксовано 33 552 152 випадки коронавірусу, зокрема 1 006 379 летальних випадків та 24 880 948 випадків одужання.