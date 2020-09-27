Пандемія коронавірусу забрала життя вже мільйона людей

У світі станом на 19-ту годину 27 вересня за київським часом, кількість випадків хвороби COVID-19 становить 33 178 153. При цьому 24 504 961 особа вже одужала від хвороби, а 1 000 208 пацієнтів померли.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Worldometer. Найбільша кількість хворих на COVID-19 – у США (7 294 232). Кількість померлих – 209 238. Читайте також: У МОЗ назвали два міста з найбільшою добовою кількістю хворих на COVID-19 На другому місці Індія – 6 041 638 хворих (94 971 особа померла). На третьому місті Бразилія з 4 718 115 хворими (141 441 смерть від COVID-19), на четвертому РФ - 1 151 438 хворих (20 324 смерті).