У Криму за добу нарахували 190 випадків COVID-19
Про це повідомляє у Фейсбуку Кримська правозахисна група, передає Укрінформ.
«За минулу добу в Криму підтверджено 190 нових випадків захворювання COVID-19. З них 33 в Севастополі та 157 - в АР Крим», - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що окупаційна «влада» заявила про сім летальних випадків, в тому числі два в Севастополі.
Загалом від початку пандемії в Криму зафіксовано 6996 випадків зараження коронавірусом, з них 1286 - у Севастополі. Померли 140 осіб.
На думку експертів Кримської правозахисної групи, окупаційна «влада» півострова приховує справжню кількість смертей від коронавірусу.
Як вважають правозахисники, офіційна статистика не відображає даних про інфікування в лавах російської армії та в правоохоронних органах, а також не включає пацієнтів з позалікарняною пневмонією. Крім того, вказує КПГ, «влада» постійно змінює підходи до обліку смертності від COVID-19.