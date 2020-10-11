У Криму за добу нарахували 190 випадків COVID-19

В окупованому Криму і Севастополі за минулу добу підтвердили 190 нових випадків COVID-19 і сім смертей від коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє у Фейсбуку Кримська правозахисна група, передає Укрінформ.

«За минулу добу в Криму підтверджено 190 нових випадків захворювання COVID-19. З них 33 в Севастополі та 157 - в АР Крим», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що окупаційна «влада» заявила про сім летальних випадків, в тому числі два в Севастополі.

Загалом від початку пандемії в Криму зафіксовано 6996 випадків зараження коронавірусом, з них 1286 - у Севастополі. Померли 140 осіб.

На думку експертів Кримської правозахисної групи, окупаційна «влада» півострова приховує справжню кількість смертей від коронавірусу.

Як вважають правозахисники, офіційна статистика не відображає даних про інфікування в лавах російської армії та в правоохоронних органах, а також не включає пацієнтів з позалікарняною пневмонією. Крім того, вказує КПГ, «влада» постійно змінює підходи до обліку смертності від COVID-19.