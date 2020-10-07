Криму занижують статистику смертності від COVID-19, правозахисники звернулися до ООН

Діям Росії із заниження статистики смертності від COVID-19 в окупованому нею Криму повинна бути дана відповідна оцінка ООН.

Про це Кримська правозахисна група заявляє на своїй сторінці в Фейсбук, повідомляє Укрінформ.

«Занижена статистика смертності від COVID-19 - один із прикладів того, як РФ не дотримується своїх міжнародних зобов'язань щодо захисту цивільного населення від пандемії, не забезпечуючи на півострові необхідну діяльність медичних і санітарних установ», - йдеться в повідомленні.

Як вважають експерти КПГ, РФ повинна забезпечити профілактичні та превентивні заходи, необхідні для боротьби з поширенням COVID-19, «але замість цього вона приховує від населення і міжнародних організацій реальну статистику захворюваності і смертності, проводить без дотримання заходів індивідуального захисту масові заходи з метою мілітаризації цивільного населення, включаючи дітей, ігнорує рекомендації ВООЗ і Ради Європи щодо захисту людей в місцях несвободи від COVID-19».

За даними правозахисників, у них є відомості від «незалежних один від одного джерел в окупованому Криму» про негласне розпорядження «влади» приховувати реальну кількість людей, які померли від коронавірусної інфекції на півострові.

Зокрема, співробітник одного з кримських моргів повідомив, що до них щодня надходять один або два померлих від COVID-19, однак причину смерті в документах вказують іншу.

Крім того, в мережі Інтернет за період з 30 квітня по 7 липня на підконтрольних російській владі ресурсах опубліковані повідомлення про 31 смерть від COVID-19 (без урахування Севастополя). Однак 8 липня після повідомлення голови «мінохоронздоров'я» Криму про зміну системи обліку померлих від коронавірусної інфекції, «влада» заявила про 12 смертних випадків від COVID-19.

У Кримській правозахисній групі вважають, що діям РФ повинна бути дана відповідна оцінка і вжиті заходи тиску на Кремль з метою захистити кримчан в умовах пандемії COVID-19.

«У зв'язку з цим, експерти КПГ підготували пропозиції до нового тексту резолюції ГА ООН «Положення в області прав людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна», які стосуються відповідальності РФ як держави, що окуповує в умовах пандемії», - зазначають правозахисники.

Вони пропонують ООН в резолюції 2020 року заявити про відсутність ефективних заходів щодо запобігання розповсюдженню COVID-19 в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі та закликати Російську Федерацію як державу, що окуповує, вжити ефективних заходів, необхідних для боротьби з поширенням COVID-19, зокрема у кримських в'язницях і слідчих ізоляторах.

Як повідомляє Крим.Реаліі, за минулу добу в окупованому Криму зареєстровано 118 випадків коронавірусної інфекції, у Севастополі - 27.

Згідно з даними «влади» міста, всього з початку року у Севастополі новою коронавірусною інфекцією захворіла 1 191 людина, одужало 753 пацієнти, 33 людини померло.