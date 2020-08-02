В окупованому Криму за добу нарахували 42 випадки коронавірусу

За минулу добу в Криму зафіксували 42 нові випадки інфікування COVID-19, в тому числі п'ять - у Севастополі.

Як повідомляє Укрінформ, такі цифри навела у Фейсбуку Кримська правозахисна група.

Загалом на півострові зареєстровано 1590 випадків COVID-19, в тому числі 349 - у Севастополі.

Від початку епідемії у Криму померли 43 особи.

Разом із тим правозахисники вказують, що офіційна статистика захворюваності коронавірусом на півострові занижена. Це пов'язано з тим, що вона не відбиває даних про заражених у лавах російської армії та правоохоронних органів, а також не враховує пацієнтів з позалікарняною пневмонією.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 1 серпня лабораторно підтвердили 71 056 випадків COVID-19, з них за добу - 1172.