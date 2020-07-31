В окупованому Криму нарахували понад півтори тисячі хворих на COVID-19

За минулу добу в окупованому Криму і Севастополі виявлено 29 нових випадків коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє у Facebook Кримська правозахисна група.

"Нова коронавірусна інфекція офіційно підтверджена за минулу добу у 28 осіб окупаційною владою Криму", - йдеться в повідомленні.

Всього в Криму (без урахування Севастополя) з початку пандемії виявлено 1 204 підтверджені випадки COVID-19.

У Севастополі станом на ранок 31 липня зареєстрований за добу один новий випадок коонавірусної інфекції.

За інформацією окупаційної влади міста, це завезений випадок, пацієнт - восьмирічна дитина.

З початку року, за інформацією окупаційної влади, в Севастополі на коронавірусну інфекцію захворіли 344 людини.

Всього в Криму, включаючи Севастополь, з початку пандемії зареєстровано 1 548 випадків зараження коронавірусною інфекцією, померли 42 людини.

Кримська правозахисна група нагадала, що офіційна статистика захворюваності на коронавірус на півострові занижена, оскільки не відображає даних про зараження в рядах російської армії і правоохоронних органів, а також пацієнтів з позалікарняною пневмонією.

Українські профільні служби не мають доступу на півострів, щоб вести моніторинг. Достовірність даних про захворювання, які подаються окупаційною владою півострова, не підтверджена міжнародними організаціями.