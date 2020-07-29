В окупованому Криму нарахували понад 1,5 тисячі хворих на COVID-19

У Севастополі «влада» повідомляє про два нових смертельних випадки від коронавірусної інфекції. Нових хворих COVID-19 - в Криму і Севастополі - 27 осіб.

Про це інформує в Facebook Кримська правозахисна група.

«Станом на ранок 29 липня, зареєстровано три нові випадки захворювання COVID-19. Один з пацієнтів - батько хворого раніше севастопольця. У двох пенсіонерів віком 83 і 85 років, що мають супутні хронічні захворювання, діагноз був підтверджений посмертно. Причиною смерті стала нова коронавірусна інфекція, ускладнена пневмонією і набряком легенів », цитує КПГ пресслужбу окупаційного «уряду» міста.

Усього в Севастополі з початку року підтверджено 342 випадки зараження COVID-19.

На решті території Криму протягом 28 липня було зареєстровано 24 нових випадки захворювання COVID-19.

«16 з них виявлені при зверненні за медичною допомогою, 2 - серед контактних за раніше зареєстрованими випадками, 6 - при скринінгу здорових осіб», - повідомляє «мінохоронздоров'я" Криму.

На поточний період в Криму (без урахування Севастополя) зареєстровано 1163 випадки нової коронавірусної інфекції.

Усього в Криму і Севастополі з початку пандемії зареєстровано 1505 випадків зараження новою коронавірусною інфекцією, померло 42 людини.

Як повідомлялося, в Україні станом на 29 липня лабораторно підтверджено 67 597 випадків COVID-19, з них за добу - 1 022.