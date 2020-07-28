В окупованому Криму за добу нарахували 23 випадки COVID-19

Окупаційна влада заявляє про 23 нові випадки зараження коронавірусною інфекцією в Криму і ще один летальний випадок.

Про це повідомляє у Facebook Кримська правозахисна група.

«На ранок 27 липня зареєстровано 23 нові випадки захворювання на COVID-19», - йдеться у повідомленні КПГ.

Крім того, із посиланням на «міністерство охорони здоров'я» Криму, інформується, що у Криму від COVID-19 помер ще один пацієнт.

Загалом на поточний період в окупованому Криму без урахування Севастополя зареєстровано 1139 випадків нової коронавірусної інфекції.

В окупованому Севастополі станом на ранок 28 липня зареєстровано три нові випадки COVID-19. За даними місцевої «влади», двоє інфікованих перебували в контактній групі з особами, які захворіли раніше, один випадок - завезений з іншого регіону.

Загалом в окупованому Криму та Севастополі зареєстровано 1478 випадків захворювання на COVID-19, померли 40 осіб.

У Кримській правозахисній групі нагадали, що реальна ситуація з темпами поширення коронавірусу у Криму невідома, оскільки українські профільні служби не мають доступу на півострів. Крім того, достовірність ведення моніторингу поширення COVID-19 кримською «владою» не підтверджена міжнародними організаціями.

Як повідомлялося, загалом у світі станом на ранок 28 липня кількість випадків COVID-19 становить 16 650 480. Одужали 10 234 971 людина, 656 621 пацієнт помер.