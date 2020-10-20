На Буковині вже 70 класів у школах пішли на самоізоляцію через COVID-19

На самоізоляції через СOVID-19 станом на 19 жовтня перебувають 70 класів загальноосвітніх навчальних закладів Чернівецької області.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла директорка Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА Людвига Цуркан.

"Станом на 19 жовтня на СOVID-19 хворіють 49 учнів. На самоізоляції перебувають 1195 школярів із 70 класів. На коронавірус хворіє 154 вчителя і технічних співробітників, на самоізоляції перебувають 114 вчителів і працівників загальноосвітніх навчальних закладів", - зазначила Цуркан.

За її словами, у помаранчевій карантинній зоні на Буковині дитячі дошкільні заклади працюють. А ось у червоній - садочки зачинені. Роботу ДЗН дозволили лише у Новодністровську, де відповідне рішення прийняла міська комісія з ТЕБ та НС, та у Чернівцях, де таке ж рішення прийняли на засіданні виконкому.

Як повідомляв Укрінформ, Державна комісія ТЕБ та НС оновила епідемічне зонування. До червоного рівня епідемічної небезпеки потрапило 9 обласних центрів, серед яких і Чернівці.

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Чиновники на Буковині рекомендували усім закладам освіти в регіонах червоної зони обмежити відвідування, а школам - або перейти на дистанційну форму навчання, або розпочати канікули з 19 і до 30 жовтня.

У Чернівецькій області зафіксували 17 866 випадків COVID-19. Із них 9 414 пацієнтів одужали, 415 людей померли.

В Україні станом на 19 жовтня лабораторно підтверджено 303 638 випадків COVID-19, з них за добу – 4 766.