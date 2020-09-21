На Запоріжжі посилюють карантин

В населених пунктах Запорізької області, де перевищений базовий рівень захворюваності на коронавірус, вже з 22 вересня планують посилити карантин та заборонити проведення всіх масових заходів.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила заступниця голови Запорізької ОДА Олена Теряєва, передає Укрінформ.

“Сумарно маємо в області майже 3000 підтверджених випадків COVID-19...Маємо перевищення граничного рівня захворюваності в 13 із 25 територій. Особливо в містах: Запоріжжя - перевищення базового показника захворюваності на 39%. Мелітополь - перевищення у 2,5 раза! Токмак - перевищення в 5 разів!… Завтра, 22 вересня, рішенням регіональної комісії з надзвичайних ситуацій на цих територіях карантин буде посилений”, - наголосила Теряєва.

За її словами, 22 вересня на засіданні регіональної комісії ТЕБНС буде ініційовано заборону проведення всіх масових заходів на територіях, де перевищений базовий рівень захворюваності.

Теряєва також нагадала, що 21 вересня рішенням національної комісії з надзвичайних ситуацій Пологівському району наданий помаранчевий рівень. Містам Запоріжжя, Мелітополь, Бердянськ, Токмак та Веселівському, Вільнянському, Гуляйпільському, Мелітопольському, Михайлівському, Оріхівському районам встановлений жовтий рівень.

Також в ОДА звинуватили представників Запорізької міської ради в ігноруванні норм карантину під час проведення музичного фестиватилю «Хортиця Фридом-2020», який проходив у суботу та неділю і зібрав кілька тисяч відвідувачів.

“Фстиваль «Хортиця Фридом-2020», який на вихідних проходив в Запоріжжі, фактично перетворився на місце вірогідного масового зараження. Організатори, мабуть, забули, що ми живемо в умовах пандемії COVID-19. На цьому заході не було і натяку на дотримання дистанції і застосування засобів індивідуального захисту. Наслідки не залишать довго себе чекати”, - зазначила Теряєва.

Вона додала, що відсьогодні епідеміологи будуть з'ясовувати участь в масових заходах у всіх випадках захворювання.

Через карантин в Мелітополі можуть скасувати святкування Дня міста, захід мав відбутись 27 вересня. А у Запоріжжі під загрозою проведення Покровської ярмарки, Дня міста, Дня визволення Запоріжжя та Військова реконструкція. На ці заходи мерія готова була витратити майже 4 млн грн та вже навіть оголосила тендер.

За даними лабораторного центру МОЗ, станом на ранок 21 вересня в області зареєстровано 2934 лабораторно підтверджені випадки, в тому числі 286 – серед дітей (за добу – 10) та 291 – серед медичних працівників (за добу – 1). Продовжують лікуватись – 1791, із яких 267 лікуються в стаціонарах, 1524 – вдома в режимі самоізоляції під наглядом лікарів.

В Україні за добу зареєстровано 2675 нових випадків захворювання.