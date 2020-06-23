ВООЗ попередила про прискорення темпів пандемії COVID-19

Пандемія викликаного коронавірусом захворювання COVID-19 все ще прискорюється, а її наслідки будуть відчутні ще десятки років.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреісус, передає DW.

"Ми знаємо, що пандемія — це значно більше, ніж криза в галузі охорони здоров'я. Це економічна криза, соціальна криза, а в багатьох країнах політична криза. Її наслідки будуть відчутні в наступні десятиліття", - сказав він.

На думку гендиректора ВООЗ, найбільшу загрозу нині несе не сам вірус, а "недолік глобальної солідарності та глобального лідерства".

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За словами Гебреісуса, 21 червня у світі було зафіксовано понад 183 тисяч нових випадків зараження коронавірусом, і це найбільший показник з початку пандемії. Всього у світі захворіли COVID-19 вже майже дев'ять мільйонів людей, понад 465 тисяч померли від хвороби.

На цей момент найскладнішою є ситуація у Північній і Південній Америках, а також в деяких країнах Азії.

Як заявив Гебреісус, наступним викликом для систем охорони здоров'я є збільшення обсягів виробництва та дистрибуції дексаметазону — перших ліків, що знижують ризик смерті у хворих COVID-19.