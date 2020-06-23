В Іспанії посилюють карантин через новий спалах COVID-19

Іспанське місто Уеска змушене повернутися до більш суворого карантину через локальний спалах епідемії коронавірусу.

Про це пише El Pais.

"Влада провінції Арагон, до якої належить Уеска, ухвалила рішення про повернення до карантинних обмежень. Це стало першим випадком повернення обмежень після послаблення карантину в Іспанії", - йдеться у повідомленні.

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Нові спалахи захворювання відбулися серед працівників ферм-виробників фруктів, але були також виявлені у кількох місцевих родинах.

Згідно з даними Worldometer, у світі зафіксовано 9 169 401 випадок коронавірусу, зокрема 473 260 - летальних, одужали 4 902 841 особа.

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В Іспанії наразі зафіксовано 293 584 випадки захворювання COVID-19 та 28 324 летальні випадки унаслідок недуги.

Фото: Alejandro García / EFE