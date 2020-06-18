Іспанія проведе державну церемонію вшанування жертв коронавірусу

Іспанія проведе державну церемонію, щоб вшанувати понад 27 тисяч жертв пандемії коронавірусу.

Про це сказав прем'єр-міністр Педро Санчес, повідомляє АР.

"Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що 16 липня відбудеться державна церемонія на честь понад 27 тисяч людей, які померли внаслідок пандемії (COVID-19 – ред.)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на церемонії буде головувати король Іспанії Феліпе VI. Також на ній будуть присутні високопосадовці Європейського Союзу і Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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Церемонія вшанування відбудеться через чотири місяці після того, як Іспанія ввела один з найсуворіших карантинів у Європі. Обмеження пересування населення і припинення більшості видів економічної діяльності тривали майже два місяці.

За даними сайту Worldometer, загалом в Іспанії було зареєстровано понад 291 тисяча підтверджених випадків інфікування коронавірусом, з них понад 27 тисяч осіб померли.

Фото: Luis Sevillano / EL PAÍS