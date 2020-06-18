Іспанія проведе державну церемонію вшанування жертв коронавірусу

Іспанія проведе державну церемонію вшанування жертв коронавірусу

Укрінформ
Іспанія проведе державну церемонію, щоб вшанувати понад 27 тисяч жертв пандемії коронавірусу.

Про це сказав прем'єр-міністр Педро Санчес, повідомляє АР.

"Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що 16 липня відбудеться державна церемонія на честь понад 27 тисяч людей, які померли внаслідок пандемії (COVID-19 – ред.)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на церемонії буде головувати король Іспанії Феліпе VI. Також на ній будуть присутні високопосадовці Європейського Союзу і Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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Церемонія вшанування відбудеться через чотири місяці після того, як Іспанія ввела один з найсуворіших карантинів у Європі. Обмеження пересування населення і припинення більшості видів економічної діяльності тривали майже два місяці.

За даними сайту Worldometer, загалом в Іспанії було зареєстровано понад 291 тисяча підтверджених випадків інфікування коронавірусом, з них понад 27 тисяч осіб померли.

Фото: Luis Sevillano / EL PAÍS

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