В Іспанії назвали дату відкриття кордонів після надзвичайного стану

Режим надзвичайного стану, запроваджений в Іспанії у зв'язку з пандемією COVID-19, завершиться 21 червня – цього дня країна відкриє кордони з усіма членами ЄС.

Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, повідомляє El Pais.

«21 червня країна знову відкриє кордони з усіма державами Євросоюзу», - зазначив глава уряду.

Крім того, з 21 червня буде скасовано вимого обов'язкового 14-денного карантину для всіх, хто в'їжджає до Іспанії з країн Євросоюзу.

Разом із тим на прохання влади Португалії прикордонний контроль між двома країнами буде нормалізовано з 1 липня. З цієї нагоди король Іспанії Феліпе VI і прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта проведуть урочисту церемонію.

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Як повідомлялося, уряд Іспанії закрив кордони з 14 березня з метою протидії поширенню коронавірусу.