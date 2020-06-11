Іспанія відновлює футбольний чемпіонат

Футбольний сезон в іспанській Ла Лізі, перерваний з 10 березня через пандемію коронавірусу, поновлюється в четвер, 11 червня, севільським дербі.

О 23.00 за київським часом на "Естадіо Рамон Санчес Пісхуан" зійдуться "Севілья" та "Бетіс", повідомляє Укрінформ.

На даний момент в турнірній таблиці лідирує "Барселона", яка набрала 58 очок у 27-ми матчах. Мадридський "Реал" відстає від каталонців на 2 очки.

13 червня "Барселона" на виїзді зіграє з "Мальоркою", а "Реал" 14 червня прийматиме "Ейбар".

Фото: .laliga.com.