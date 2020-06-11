Клуб Зозулі програв скандальний матч проти «Райо Вальєкано»

Український нападник зіграв увесь матч, але не допоміг «Альбасете» уникнути поразки.

Клуб другого іспанського дивізіону (Сегунди) «Альбасете», за який виступає український форвард Роман Зозуля, поступився в дограванні матчу 20-го туру «Райо Вальєкано» 0:1, повідомляє Укрінформ.

Матч між «Райо» і «Альбасете» став першим в Іспанії після паузи, яку викликала пандемія коронавірусу.

Роман Зозуля зіграв повний матч - перший тайм 15 грудня 2019-го і другий тайм 10 червня 2020-го. «Альбасете» грав другий тайм вдесятьох через вилучення. У першому таймі був рахунок 0:0, у другому «Райо» забив єдиний гол у зустрічі і переміг 1:0.

«Альбасете» залишається на 18-й позиції. Клуб Зозулі випереджає «Депортиво», що йде в зоні вильоту, лише за додатковими показниками.

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Нагадаємо, що матч «Райо Вальєкано» - «Альбасете» призупинили 15 грудня минулого року через образливі скандування фанатів столичної команди на адресу нападника Романа Зозулі. Вболівальники Райо звинувачували українця в нацизмі, з цієї причини футболісти «Альбасете» відмовилися продовжувати гру.

За поведінку своїх фанатів «Райо» покарали грошовим штрафом в розмірі 18 тисяч євро, а трибуни їх домашнього стадіону частково закрили на два лютневих матчі.

Фото: EFE