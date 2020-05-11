Романа Зозулю нагородили військовою медаллю

Український футболіст й надалі займається волонтерською діяльністю.

Український нападник клубу другого іспанського дивізіону «Альбасете» Роман Зозуля нагороджений медаллю «Операція об'єднаних сил. За звитягу і вірність».

«Служу народу України. Дякую», - написав Зозуля на своїй сторінці у Facebook.

Раніше волонтерська організація Романа Зозулі «Народна армія» передала ЗСУ тести на коронавірус і захисні маски.

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Нагадаємо, Роман Зозуля зіграв в цьому сезоні за клуб другого іспанського дивізіону «Альбасете» 27 матчів. В його активі 3 голи і 1 гольова передача. Після 31 туру «Альбасете» займає дев'ятнадцяте місце, набравши 35 очок.

Фото: facebook.com