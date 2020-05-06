Роман Зозуля привітав усіх з Днем піхоти ЗСУ

6 травня в Україні відзначають День піхоти, оскільки саме в цей день у 1648 році козаки перемогли в битві під Жовтими Водами.

Український нападник «Альбасете» Роман Зозуля записав на своїй сторінці у Facebook відеопривітання на честь Дня піхоти ЗСУ.

«Хочу привітати всіх з Днем піхоти. Піхота - опора і кістяк української армії, народної армії. Спасибі вам за те, що ви зробили за 6 років і продовжуєте робити з величезним героїзмом і самовіддачею.

Гордий бути знайомий з справжніми воїнами-піхотинцями, гордий дружбою з вами, хлопці. Вічна слава полеглим. Знаю, помстимося і переможемо. Зі святом вас, хлопці. Спасибі вам», - сказав Зозуля.

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Нагадаємо, Роман Зозуля зіграв в цьому сезоні за клуб другого іспанського дивізіону «Альбасете» 27 матчів. В його активі 3 голи і 1 гольова передача. Після 31 туру «Альбасете» посідає 19-е місце, набравши 35 очок.

Фото: сайт "Альбасете"