Роман Зозуля привітав усіх з Днем піхоти ЗСУ
Український нападник «Альбасете» Роман Зозуля записав на своїй сторінці у Facebook відеопривітання на честь Дня піхоти ЗСУ.
«Хочу привітати всіх з Днем піхоти. Піхота - опора і кістяк української армії, народної армії. Спасибі вам за те, що ви зробили за 6 років і продовжуєте робити з величезним героїзмом і самовіддачею.
Гордий бути знайомий з справжніми воїнами-піхотинцями, гордий дружбою з вами, хлопці. Вічна слава полеглим. Знаю, помстимося і переможемо. Зі святом вас, хлопці. Спасибі вам», - сказав Зозуля.
Нагадаємо, Роман Зозуля зіграв в цьому сезоні за клуб другого іспанського дивізіону «Альбасете» 27 матчів. В його активі 3 голи і 1 гольова передача. Після 31 туру «Альбасете» посідає 19-е місце, набравши 35 очок.
Фото: сайт "Альбасете"