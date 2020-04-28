Зозуля придбав для українських військових захисні маски та тести на коронавірус
Укрінформ
Український футболіст іспанського футбольного клубу "Альбасете" Роман Зозуля придбав для українських військових захисні маски та тести на коронавірус.
Про це у Facebook вчора повідомила Народна Армія, а Роман Зозуля зробив репост.
"Тести на короновірус і захисні маски вже завтра будуть доставлені в наші підшефні підрозділи ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
Український нападник Роман Зозуля виступає за клуб другого іспанського дивізіону "Альбасете" з 2017 року. У нинішньому сезоні він зіграв за команду у 28 матчах, в яких відзначився 3 голами і однією результативною передачею.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 28 квітня загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі досягла 3 мільйони 64 тисячі, включаючи більш ніж 211 тисяч летальних. В Україні зафіксовано 9009 випадків коронавірусу, включаючи 220 смертей та 864 одужання.