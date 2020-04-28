Український футболіст іспанського футбольного клубу "Альбасете" Роман Зозуля придбав для українських військових захисні маски та тести на коронавірус.

Про це у Facebook вчора повідомила Народна Армія, а Роман Зозуля зробив репост.

"Тести на короновірус і захисні маски вже завтра будуть доставлені в наші підшефні підрозділи ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Український нападник Роман Зозуля виступає за клуб другого іспанського дивізіону "Альбасете" з 2017 року. У нинішньому сезоні він зіграв за команду у 28 матчах, в яких відзначився 3 голами і однією результативною передачею.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 28 квітня загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі досягла 3 мільйони 64 тисячі, включаючи більш ніж 211 тисяч летальних. В Україні зафіксовано 9009 випадків коронавірусу, включаючи 220 смертей та 864 одужання.