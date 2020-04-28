Кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила три мільйони, понад 210 тисяч померлих

Станом на ранок 28 квітня загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі досягла 3 мільйони 64 тисячі, включаючи більш ніж 211 тисяч летальних.

Про це повідомляє Worldometer.

Так, вранці вівторка кількість підтверджених випадків COVID-19 по всьому світу становить 3 064 895, серед яких 211 609 смертей та 922 581 випадків одужання пацієнтів.

До трійки найбільш уражених хворобою держав входять США (1 010 507 випадків), Іспанія (229 422) та Італія (199 414).

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В Україні станом на 28 квітня зафіксовано 9009 випадків коронавірусу, включаючи 220 смертей та 864 одужання.

Також варто зазначити, що у ВООЗ запевняють, що пандемія завершиться нескоро. Всесвітня організація охорони здоров'я занепокоєна зростанням числа інфікованих коронавірусом COVID-19 в Африці, Східній Європі, Латинській Америці та деяких країнах Азії.

Фото: КОДА