Франція запустила цифрову платформу для моніторингу епідемії

У Франції з понеділка, 27 квітня, запрацювала цифрова платформа AlloCOVID - мобільний додаток, призначений для моніторингу епідемії коронавірусу в режимі реального часу.

Про це йдеться у заяві розробників застосунку - науковців Паризького університету та Французького національного інституту здоров'я і медичних досліджень, повідомляє The Huffington Post.

«AlloCOVID покликаний інформувати та забезпечувати моніторинг епідемії в реальному часі завдяки штучному інтелекту, 7 днів на тиждень, 24 години на добу. Люди віком старше 15 років, бажаючи перевірити, чи потребує особливої уваги їхнє здоров'я, можуть безкоштовно звернутися на номер 0 806 800 540 стільки разів, скільки потребує їхній реальний стан», - ідеться у заяві.

Розробники пояснюють, що після звернення користувач контактуватиме із «віртуальним розумним асистентом, здатним синтезувати передану медичну інформацію та надавати рекомендації щодо сприйнятливості людини до COVID-19».

Цифровий асистент здатний «виявити ознаки тяжкості захворювання, а також уразливих пацієнтів, які потребують особливої уваги».

Платформа дозволяє оптимізувати збір даних, щоб забезпечити моніторинг епідемії в реальному часі по всій території Франції. Крім того, застосунок спроможний надати допомогу під час карантину та негайно визначити найближчі до місця перебування абонента центри швидкої допомоги. Розробники наголошують, що всі дані, отримані від абонентів, залишаться конфіденційними, до того ж AlloCOVID пройшов тижневе випробування, перш ніж був запущений для загального користування.

Як повідомляв Укрінформ, у Франції з початку епідемії 1 березня підтверджено 124 575 випадків інфікування. 22 856 хворих померли, 44 903 виписалися з лікарень після одужання.