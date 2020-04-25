Французькі вчені досліджують вплив нікотину на блокування коронавірусу - СМИ

Франція заборонила онлайн-продаж продуктів із нікотину та обмежила їх продаж в аптеках після того, як дослідники припустили, що нікотин може сприяти захисту від коронавірусу.

Про це повідомляє ВВС.

Нові правила поширюються на такі продукти, як нікотинова жувальна гумка і пластирі, які використовують, щоб кинути палити.

Мета запровадженої заборони в тому, щоб не дати людям споживати занадто багато нікотину в надії захистити себе від коронавіруса, а також у тому, щоб захистити людей, які його потребують.

Рішення обмежити продаж нікотинових продуктів прийнято після того, як дослідники помітили низьке число курців серед госпіталізованих з COVID-19 в одній з лікарень Парижа.

Представник національної системи охорони здоров'я сказав, що це цікаві дані, але попередив, що куріння вбиває 75 000 осіб на рік у Франції. За його словами, у курців, які заразилися коронавірусом, були більш серйозні симптоми.

Теорія про те, що нікотин може грати роль у блокуванні вірусу, повинна бути перевірена в Парижі в ході клінічних випробувань.

Як повідомляє AFP, результати були отримані після того, як дослідники в одній з кращих паризьких лікарень Pitié-Salpêtrière обстежили 343 пацієнтів з коронавірусом і 139 осіб з легкими симптомами. Вони виявили, що тільки 5% з них були курцями, хоча загальний рівень куріння у Франції — 35%. У повідомленні агентства за 23 квітня зазначалося, що вчені звернулися до уряду Франції за дозволом на проведення клінічних досліджень.

"Це цікава можливість. Скоро дізнаємося", - сказав сьогодні міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Віра в ефірі однієї з радіостанцій, передає Bloomberg.

Нагадаємо: раніше в МОЗ України заявили, що інформація про те, що курці нібито більш захищені від COVID-19 – неправда.