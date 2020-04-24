Політики не мають піарити ліки і коментувати медичні питання - імунолог

Імунолог, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО ім.. П.Л. Шупика Федір Лапій наголосив, що політики не мають піарити ліки і виступати експертами з медичних питань під час епідемії коронавірусу.

Це він сказав в інтерв’ю Укрінформу.

"Але одна справа, коли це роблять фармкомпанії, інша справа, що політики мають вплив та намагаються пропіаритися чи дослухаються до експертів, коментуючи лікування. Щодня з’являються нові дані про ефективність чи неефективність препаратів, які експериментально використовують при лікуванні COVID-19. Вибачайте, але зараз у фахівців є жарт: чия мафія переможе – парацетамолова чи ібупрофенова", - сказав Лапій.

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Він порадив політикам, які коментують медичні питання, залишатися політиками, а не вірусологами чи епідеміологами.

"Політик може ляпнути. Так один ляпнув про ібупрофен, а наступного дня, не побачивши його на полицях, всі почали скуповувати парацетамол. І такі історії є в Україні й за кордоном", - зазначив медик.

Лупій додав, що медичні препарати потребують досліджень і перевірки їх ефективності. "Тому якщо зараз вітчизняний виробник отримає підтримку на виробництво гідроксихлорахіну і він буде включений у закупівлю на мільярди гривень, а завтра з’являться дані про побічні ефекти (в Бразилії використання було зупинене), тоді можна буде досліджувати, кому допомогли цими грошима. І чи це була дурість, чи злий умисел, щоб отоварити бюджетні гроші", – прокоментував Лапій.