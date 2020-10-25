На Кіровоградщині COVID-19 діагностували у трьох працівників виборчих дільниць
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомляє Кіровоградська ОДА з посиланням на головну санітарну лікарку області Надію Оперчук.
"В обласному лабораторному центрі, у ході дослідження біоматеріалів від жителів Новомиргородського району, виявили 3 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Під час епідрослідування фахівці лабцентру встановили, що хворі задіяні у роботі двох виборчих дільниць", - зазначила Оперчук.
За її словами, епідбригада негайно розпочала протиепідемічні заходи, у тому числі провела дезінфекцію у приміщеннях дільниць.
"Після проведених заходів виборчі дільниці готові до проведення місцевих виборів", - наголосила лікарка.
За останню добу на Кіровоградщині коронавірус виявили у 97 осіб.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 24 жовтня в Україні лабораторно підтвердили 337 410 випадків COVID-19, із них за добу - 7 014.