Усі столичні виборчі дільниці отримали маски та дезінфектори

Київська міська влада виділила 1 млн 300 тис. гривень на дезінфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту для виборчих дільниць, наразі усі ДВК вже їх отримали.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА на своєму Телеграм-каналі.

“Аби вибори відбулися безпечно, місто виділило з бюджету 1 мільйон 300 тисяч гривень на дезінфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту. Усі виборчі дільниці Києва вже їх отримали. Дезінфекцію приміщень виборчих дільниць обов’язково проводитимуть кожні 4 години”, - йдеться у повідомленні.

У КМДА поінформували, що на дільницях обладнано місця для збору та утилізації засобів індивідуального захисту, розмітку для дотримання соціальної дистанції.

Водночас у столичній мерії нагадали, що громадський порядок у Києві під час виборів забезпечуватимуть близько 8 тисяч поліцейських, із них 4,5 тисячі – на виборчих дільницях.

Крім того, у неділю в столиці чергуватимуть 100 бригад швидкої допомоги, а на випадок повідомлень про мінування дільниць - 12 груп вибухотехніків.

У КМДА закликають у разі виявлення порушень законодавства під час виборчого процесу треба зателефонувати «102».

Разом з тим у мерії столиці нагадали, що на дільницю треба прийти у захисній масці або респіраторі, на вході пройти температурний скринінг та опитування щодо наявності симптомів респіраторних захворювань, обробити руки антисептиком на вході та виході, а також дотримуватися соціальної дистанції.

Рекомендовано мати при собі власну ручку.

У КМДА підкреслили, що варто утриматися від відвідування дільниць разом із неповнолітніми дітьми та мінімізувати час перебування у приміщенні дільниці.

Для виборців із підвищеною температурою понад 37,2°С та симптомами респіраторних захворювань облаштували відокремлені кабіни та виборчу скриньку, а виборці, які перебувають у самоізоляції, зможуть проголосувати вдома.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.

У суботу, 24 жовтня, заборонена будь-яка передвиборна агітація кандидатів.