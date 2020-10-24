Усі столичні виборчі дільниці отримали маски та дезінфектори
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА на своєму Телеграм-каналі.
“Аби вибори відбулися безпечно, місто виділило з бюджету 1 мільйон 300 тисяч гривень на дезінфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту. Усі виборчі дільниці Києва вже їх отримали. Дезінфекцію приміщень виборчих дільниць обов’язково проводитимуть кожні 4 години”, - йдеться у повідомленні.
У КМДА поінформували, що на дільницях обладнано місця для збору та утилізації засобів індивідуального захисту, розмітку для дотримання соціальної дистанції.
Водночас у столичній мерії нагадали, що громадський порядок у Києві під час виборів забезпечуватимуть близько 8 тисяч поліцейських, із них 4,5 тисячі – на виборчих дільницях.
Крім того, у неділю в столиці чергуватимуть 100 бригад швидкої допомоги, а на випадок повідомлень про мінування дільниць - 12 груп вибухотехніків.
У КМДА закликають у разі виявлення порушень законодавства під час виборчого процесу треба зателефонувати «102».
Разом з тим у мерії столиці нагадали, що на дільницю треба прийти у захисній масці або респіраторі, на вході пройти температурний скринінг та опитування щодо наявності симптомів респіраторних захворювань, обробити руки антисептиком на вході та виході, а також дотримуватися соціальної дистанції.
Рекомендовано мати при собі власну ручку.
У КМДА підкреслили, що варто утриматися від відвідування дільниць разом із неповнолітніми дітьми та мінімізувати час перебування у приміщенні дільниці.
Для виборців із підвищеною температурою понад 37,2°С та симптомами респіраторних захворювань облаштували відокремлені кабіни та виборчу скриньку, а виборці, які перебувають у самоізоляції, зможуть проголосувати вдома.
Як повідомлялося, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.
У суботу, 24 жовтня, заборонена будь-яка передвиборна агітація кандидатів.