Більшість виборчих дільниць недоступні для людей з інвалідністю – Денісова

Переважна більшість виборчих дільниць в Україні не пристосовані для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Про це на брифінгу в Укрінформі повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова за результатами моніторингу архітектурної доступності приміщень виборчих дільниць та прилеглих до них територій.

"З 19 по 22 жовтня ми перевірили, промоніторили архітектурну доступність на 881 дільниці. Я хочу звернути вашу увагу на те, що тільки 1% - забезпечена доступність для реалізації виборчих прав особами з інвалідністю та з маломобільних груп населення. 88,5% - взагалі не забезпечено архітектурною доступністю. Це означає, що люди, які мешкають у цих регіонах, які зареєстровані як виборці на цих дільницях, взагалі не зможуть реалізувати (своє виборче право - ред.). Якщо особа на візку - не зможе потрапити до цієї дільниці", - сказала Денісова.

За її словами, за результатами моніторингу в Україні 10,4% виборчих дільниць мають умовну доступність.

"Що таке умовна доступність? Критерії були визначені і прийняті 9 жовтня Кабінетом Міністрів України, з виконання яких дільниця буде доступна для осіб з інвалідністю та особам з маломобільних груп населення. Безперечно, потрібно, щоб був пандус, якщо є пандус, вони потрапляють у 10,4%. Якщо є пандус і є поручні, ми вже вважаємо, що доступність на цій дільниці забезпечена. А якщо немає пандусів, взагалі не можна потрапити на дільницю – це ці 88,5% (недоступних дільниць - ред.)", - пояснила Денісова.

Вона розповіла, що в ході моніторингу було перевірено прилеглі до виборчих дільниць території, входи до будівель, де розміщені виборчі дільниці, та приміщення самих дільниць.

Як свідчать результати моніторингу, у північному регіоні України найгірша ситуація з доступністю виборчих дільниць на Сумщині та Київщині. Зокрема, у Сумській області 93% дільниць не пристосовані для того, щоб особа з інвалідністю змогла реалізувати своє виборче право. У Київській області таких дільниць 90,5%.

У південних областях найвищий показник порушень залишається на Одещині та Миколаївщині – 100% перевірених Офісом омбудсмена дільниць не мають архітектурної доступності. У Херсонській області повністю прилаштовано для реалізації виборчого права майже 8% дільниць, але майже 77% - не пристосовані.

За словами Денісової, у західному регіоні спостерігається погіршення доступності виборчих дільниць. Волинська, Закарпатська та Львівська області взагалі не мають архітектурної доступності. Із західних областей тільки в Чернівецькій 13,3% дільниць повністю відповідають критеріям доступності.

На сході України в Харківській і Донецькій областях умовно доступними є 11% дільниць, а в Луганській – 25%.

У центральних областях перевірені виборчі дільниці абсолютно не відповідають критеріям доступності в Черкаській і Кіровоградській областях. Найкращий показник умовної доступності як у центрі, так і в усіх Україні зафіксовано в Полтавській області – 50% виборчих дільниць є умовно доступними.

У Києві Офіс омбудсмена фіксує 7% доступних дільниць, і майже 83% не мають жодної доступності для людей з інвалідністю або маломобільних груп населення.

Як зазначає Денісова, у Києві також робив моніторинг виборчих дільниць Комітет доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Вони перевіряли об'єкти соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури там, де розташовані дільниці.

За її словами, моніторинг проводився однаковими критеріями, проте Комітет доступності показав стовідсоткову доступність усіх перевірених дільниць щодо можливості реалізувати своє виборче право особами з інвалідністю. Однак перевірка Офісу омбудсмена виявила, що такі дані були недостовірні.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.