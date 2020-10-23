Жодна виборча дільниця ще не забезпечена засобами захисту – Денісова

Наразі жодна виборча дільниця ще не забезпечена засобами для температурного скринінгу та дезінфекційними розчинами перед днем виборів 25 жовтня.

Про це на брифінгу в Укрінформі повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"На сьогоднішній день ще жодна дільниця ще не забезпечена таким скринінгом і такими дезінфекційними розчинами, щоб людина могла скористатися і обробити собі руки. Нам усі говорять про те, що на дільницях нібито вони всім будуть забезпечені. Сьогодні п'ятниця. Ми дуже хочемо, щоб усі дільниці були забезпечені, щоб цими засобами вони скористалися, щоб дійсно потім не відбулося таке, що буде в рази збільшуватися кількість хворих на коронавірус після цих виборів", - зазначила омбудсмен.

Денісова поінформувала, що представники уповноваженого ВР з прав людини перевіряють і перевірятимуть під час виборів 25 жовтня, як реалізовуються всі карантинні заходи.

Крім того, за словами Денісової, Офіс омбудсмена звертатиме увагу під час моніторингу 25 жовтня на проведення опитування громадян, ініційованого Президентом.

"Це питання в чек-листі вже є, і наші монітори разом з громадськістю, разом з особами з інвалідністю, з тими, хто хоче і буде задіяними, такі доручення мною підписані та надані, будуть перевіряти і обставини, в яких будуть відбуватися ці опитування", - розповіла Денісова.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.

В Україні станом на 23 жовтня лабораторно підтверджено 330 396 випадків COVID-19, з них за добу 7 517.